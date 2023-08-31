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Число погибших при пожаре в Йоханнесбурге превысило 60

Число погибших при пожаре в Йоханнесбурге выросло до 63 человек
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В результате пожара в деловом районе Йоханнесбурга погибли более 60 человек, более 40 пострадали. Об этом говорится в сообщении представителя службы управления чрезвычайными происшествиями города, опубликованном в соцсети X (ранее — Twitter). Ранее местные власти сообщали о 20 погибших и более 40 пострадавших.

«По меньшей мере 63 человека признаны погибшими на месте происшествия», — говорится в сообщении. Еще 43 человека пострадали.

Число погибших при пожаре в Йоханнесбурге превысило 60
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Пожар начался в заброшенном пятиэтажном здании около половины второго ночи по местному времени (2:30 мск). Позднее представитель городской службы управления по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи сообщил, что в здании нашли приют бездомные, передает Associated Press. По его словам, внутри здания возведены хижины и палатки, что затрудняло работу пожарных и спасателей, а также помешало людям оперативно покинуть здание.

Среди погибших — семеро детей, самому младшему из которых исполнился год, уточняет агентство. По словам свидетелей, всего в доме могли находиться порядка 200 человек.

На данный момент пожар локализован. Спасатели продолжают разбор завалов и поисково-спасательные работы. Что послужило причиной пожара, установят при расследовании инцидента.

Теги
ЮАР Йоханнесбург погибшие Пожар
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