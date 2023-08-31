РЭО предложил установить в школах аппараты для сбора мусора

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В России предложили устанавливать устройства для раздельного сбора мусора — фандоматы — в школах, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева министру просвещения Сергею Кравцову.

«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения», — говорится в письме. За сдачу тары ученики смогут получать денежное вознаграждения или баллы для оплаты проезда или обеда.

Такой проект уже реализован в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. С сентября 2021 года по март 2023-го в школах собрали 25 т вторичных отходов, добавили в письме.

Инициативу уже поддержали в Минприроды и в компании «РТ-Инвест», которая создала первую сеть фандоматов в России.

Действующая редакция Единых требований к объектам обработки твердых коммунальных отходов не содержит никаких целевых показателей по переработке. В президентском указе о национальных целях развития России предписано к 2030 году обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое сократить объем отходов, направляемых на полигоны.

Согласно проекту Минприроды к 2025 году из всей массы отходов, которые поступают на переработку, должно извлекаться не менее 20% вторичных ресурсов, к 2026 года — 30%.