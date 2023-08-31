branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Власти Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер Политика, 07:52
Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипсобственностью Политика, 07:48
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 07:34
В Подмосковье сбили летевший к Москве беспилотник Политика, 07:32
Экономист ВШЭ предложил «немецкий» подход к статистике новых регионов Экономика, 07:30
Во Внуково и Домодедово ограничили прием рейсов Общество, 07:27
Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России Бизнес, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Хабаровском крае Общество, 06:48
FT назвала вероятного преемника главы Минобороны Уоллеса Политика, 06:27
Посол США в Японии обвинил Китай непрозрачности по коронавирусу Политика, 06:19
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Минобороны заявило о срыве десантниками атаки ВСУ под Артемовском Политика, 05:38
ЦБ рассмотрит разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев Финансы, 05:30
Seneweb узнал о подготовке сил Сенегала к отправке для вторжения в Нигер Политика, 05:28
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Хабаровском крае

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Хабаровском крае

Авария с участием двух автомобилей произошла в Нанайском районе Хабаровского края, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автомобили Subaru Forester и Toyota Prius столкнулись на дороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» близ села Дада около 07:00 по местному времени (00:00 мск), сообщили в ведомстве.

Трое погибших, по данным прокуратуры, ехали в Subaru Forester, еще один — в автомобиле Toyota Prius. Также в аварии пострадал один человек — пассажир Toyota Prius, его госпитализировали.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, добавили в прокуратуре.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель Toyota Prius, который выехал на встречную полосу. В результате машины столкнулись и загорелись.

Ранее в ночь на 31 августа пассажирский автобус и фура столкнулись в Гагаринском районе Саратова. В результате погибла пассажирка автобуса, еще десять человек пострадали. Среди раненых, по данным прокуратуры, есть дети. Всех пострадавших госпитализировали.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Без каких качеств работник на удаленке будет неэффективен
Время роста телекомов прошло. Почему отчет МТС не вызвал реакции рынка
Теги
Хабаровский край ДТП погибшие
Материалы по теме
Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области
Общество
Один человек погиб при столкновении фуры с автобусом в Саратове
Общество
Пять человек погибли при ДТП с КАМАЗом в Хабаровском крае
Общество