Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Хабаровском крае

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Хабаровском крае

Авария с участием двух автомобилей произошла в Нанайском районе Хабаровского края, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автомобили Subaru Forester и Toyota Prius столкнулись на дороге «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» близ села Дада около 07:00 по местному времени (00:00 мск), сообщили в ведомстве.

Трое погибших, по данным прокуратуры, ехали в Subaru Forester, еще один — в автомобиле Toyota Prius. Также в аварии пострадал один человек — пассажир Toyota Prius, его госпитализировали.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, добавили в прокуратуре.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель Toyota Prius, который выехал на встречную полосу. В результате машины столкнулись и загорелись.

Ранее в ночь на 31 августа пассажирский автобус и фура столкнулись в Гагаринском районе Саратова. В результате погибла пассажирка автобуса, еще десять человек пострадали. Среди раненых, по данным прокуратуры, есть дети. Всех пострадавших госпитализировали.