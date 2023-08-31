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Один человек погиб при столкновении фуры с автобусом в Саратове

Один человек погиб и десять пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Саратове

В Гагаринском районе Саратова столкнулись пассажирский автобус и фура, в результате погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин.

Авария, по его словам, произошла около 01:43 по местному времени (0:43 мск). Близ поворота на село Пудовкино пассажирский автобус «Москва-Махачкала» столкнулся с фурой Mercedes.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь на месте аварии, сообщил Юрин. Данных о возможной причине аварии он не привел.

Ранее, 29 августа, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали восемь человек, в том числе подросток. Шестерых пострадавших госпитализировали, двоих из них поместили в реанимацию. Как сообщал портал E1.ru, водитель автомобиля Volkswagen, пересекая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу Opel, и обе машины столкнулись.

Теги
Саратов ДТП фура Автобус
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