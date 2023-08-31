Лидер республиканцев в сенате Макконелл впал в ступор во время общения с прессой

Лидер республиканцев в сенате впал в ступор во время общения с прессой

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконелл впал в ступор во время общения с журналистами в Ковингтоне (штат Кентукки), передает CNN.

Политик замер примерно на 30 секунд после того, как один из присутствовавших на мероприятии репортеров спросил, планирует ли он переизбираться в сенат в 2026 году. На кадрах, которые показал канал, видно, что Макконелл молча стоит, держась за трибуну, и смотрит вперед перед собой. При этом его губы поджаты, а рот слегка приоткрыт. Спустя полминуты сенатор переводит глаза на помощников, которые подходят к нему и пытаются завести диалог.

Перед тем, как Макконелл замер, он несколько раз попросил журналиста, который задал вопрос, повторить его. Затем сенатор усмехнулся и резко впал в ступор, пишет CNN. Журналист задал вопрос еще раз, но Макконелл на него не ответил.

Придя в себя, политик ответил помощнику, затем повернулся к журналистам и произнес: «Хорошо». Стал ли Макконелл после произошедшего продолжать общение с прессой, телеканал не уточняет.

Представитель Макконнелла сообщил CNN, что тот «на мгновение почувствовал головокружение» и сделал паузу. Макконелл чувствует себя хорошо, однако перед следующей пресс-конференцией он проконсультировался с врачом, уточнил собеседник канала.

После пресс-конференции, по информации CNN, Макконелл пришел на мероприятие по сбору средств для члена палаты представителей Джима Бэнкса, который баллотируется в сенаторы от штата Индиана.

В конце июля с Макконеллом произошел похожий случай во время пресс-конференции в Капитолии, передает CNN. Тогда лидер республиканцев также замер на полминуты. Тогда помощник на время увел его с мероприятия. Позднее Макконелл вернулся к прессе и заявил, что он «в порядке».

Макконеллу 81 год, он является лидером республиканцев в сенате с 2007 года.