Минздрав: в Свердловской области восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области столкнулись два автомобиля, в результате пострадали восемь человек, в том числе подросток, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Авария произошла на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. «Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток», — говорится в сообщении.

Госпитализированы шестеро пострадавших, двое из них в реанимации, состояние других четырех оценивается как удовлетворительное.

По данным E1.ru, водитель автомобиля Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине Opel, они столкнулись. Водитель Volkswagen находится в коме, второй участник ДТП не пострадал.

В Хабаровском крае 26 августа перевернулся КАМАЗ. ДТП произошло на 91-м километре автодороги поселок Харпичиан — Албазино Солнечного района. Водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира.