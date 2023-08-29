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Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

Минздрав: в Свердловской области восемь человек пострадали в ДТП

В Свердловской области столкнулись два автомобиля, в результате пострадали восемь человек, в том числе подросток, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Авария произошла на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. «Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток», — говорится в сообщении.

Госпитализированы шестеро пострадавших, двое из них в реанимации, состояние других четырех оценивается как удовлетворительное.

По данным E1.ru, водитель автомобиля Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине Opel, они столкнулись. Водитель Volkswagen находится в коме, второй участник ДТП не пострадал.

В Хабаровском крае 26 августа перевернулся КАМАЗ. ДТП произошло на 91-м километре автодороги поселок Харпичиан — Албазино Солнечного района. Водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира.

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ДТП Свердловская область пострадавшие
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