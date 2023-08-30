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Воронежский губернатор сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике
Губернатор Гусев: в 22 километрах от Воронежа средства РЭБ подавили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.
Он добавил, что пострадавших не было, происшествие расследуют специальный службы.
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