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Воронежский губернатор сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике

Губернатор Гусев: в 22 километрах от Воронежа средства РЭБ подавили беспилотник
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

Он добавил, что пострадавших не было, происшествие расследуют специальный службы.

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