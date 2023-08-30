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Экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо приговорили к 8,5 годам колонии

Экс-чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 лет по делу реставраторов Эрмитажа
Борис Мазо
Борис Мазо (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо к восьми с половиной годам колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Его обвинили в хищении более 900 млн руб., выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Мазо признан виновным по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Суд также обязал его выплатить штраф в 600 тыс. руб. В пресс-службе отметили, что подсудимый свою вину не признал.

По данным следствия, в 2015 году организованная группа под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершила хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн руб. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища «Эрмитажа».

В ходе расследования также установлена причастность Мазо к совершению преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества).

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В 2018 году Мазо был объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом, в марте 2021 года его экстрадировали в Москву из Австрии.

Теги
Минкультуры хищения «дело реставраторов»
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