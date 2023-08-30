Условием допуска биг-бэгов в Керченский пролив назвали контроль ФСБ

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Минтранс одобрил предложения бизнеса возобновить транспортировку грузов через Керченский пролив в мягких контейнерах (биг-бэгах), сообщили «Известия» со ссылкой на письмо министерства.

С инициативой о снятии запрета на перевозку через Керченский пролив грузов в биг-бэгах к Минтрансу обратился уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, запрет негативно сказывается на макроэкономической ситуации в стране.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, Керченский пролив можно назвать важнейшей транспортной артерией для перевозки минеральных удобрений, потому что на юге страны работает несколько крупнейших предприятий по их производству.

Грузоперевозчики просят снять запрет на перевозку продукции в мягких контейнерах — в них в том числе экспортируют удобрения. Минтранс согласился с позицией бизнеса при условии, что фасовка и хранение грузов будут контролироваться подразделениями транспортной безопасности. Ведомство обратилось в ФСБ, за которой остается окончательное решение.

В апреле глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сообщил, что за последние десять лет производство удобрений выросло на 40%, однако в 2022 году произошло падение экспорта.

Трудности с экспортом российских удобрений возникли после введения санкций Евросоюза из-за российской военной операции на Украине. Снятие препятствий для поставок на мировой рынок упомянуто в тексте зерновой сделки, но условия не соблюдались. Россия вышла из зерновой сделки в июле.