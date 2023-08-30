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Лесные пожары и наводнения ,  
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На горе Бештау в Ставрополье произошел пожар площадью 1 га

На горе Бештау загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. м
Сюжет
Лесные пожары и наводнения

В Ставропольском крае на горе Бештау загорелась сухая растительность на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«На горе Бештау горение сухой растительности на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. К тушению привлекли 13 человек и четыре единицы техники, в том числе восемь человек и две единицы техники от МЧС России. Пожар локализовали и потушили.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, до конца суток в большинстве округов ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

Бештау является самой высокой горой Пятигорья, высшая точка достигает 1,4 км. Примерный возраст природного объекта — 9 млн лет.

Накануне возник крупный природный пожар в районе хутора Джанхот под Геленджиком в Краснодарском крае. Огонь охватил 13 тыс. кв. м, по данным лесопожарного центра, причиной стало возгорание сухой травы. Пожар удалось потушить за семь часов. К его тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
 

Теги
лесной пожар Ставрополье МЧС
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