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Ураган «Идалия» приближается к штату Флорида. Видео

Появились кадры с побережья Флориды, куда приближается ураган «Идалия»

Ураган «Идалия» приближается к штату Флорида. Видео
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Тропический шторм «Идалия» перерос в ураган и приближается к американскому штату Флорида. Согласно данным Национального центра ураганов, он обрушится на побережье Мексиканского залива во Флориде в среду, 30 августа, и достигнет статуса «сильного урагана» (третьей категории). Скорость ветра может достигнуть не менее 111 миль в час (179 км/ч).

«Идалия», вероятно, затронет обширную центральную часть штата, включая такие города, как Тампа и Орландо. В четверг, 31 августа, ураган, по словам синоптиков, приблизится к береговой линии Каролины. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил в 46 округах штата чрезвычайное положение и активизировал 1,1 тыс. членов Национальной гвардии. Аэропорт Тампы закрыли, местных жителей предупредили о штормах, наводнениях и ураганах в некоторых частях побережья Мексиканского залива Флориды.

Теги
ураган США Флорида
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