ВСУ атаковали дронами Дом детского творчества в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже. В учреждении шла подготовка к новому учебному году, сотрудников и посетителей эвакуировали в подвал. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Каменка-Днепровская находится на левом берегу Каховского водохранилища, примерно в 22 км от Энергодара. Прямо напротив Каменки-Днепровской через реку Днепр расположен город Никополь Днепропетровской области Украины.

Российские власти регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов Запорожской области со стороны ВСУ. Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар беспилотником по зданию военно-гражданской администрации Энергодара. Сотрудников эвакуировали, пострадавших и погибших не было.