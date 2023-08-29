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Москалькова заявила, что русские не участвовали в драке в Киргизии

Омбудсмен Москалькова: россиян не было среди пострадавших в конфликте в Бишкеке
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Бишкек, Киргизия (Фото: Валентин Федоров / ТАСС)

В вызвавшем общественный резонанс конфликте в Киргизии не участвовали представители «русской национальности», сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«По данным правоохранительных органов КР [Киргизской Республики], все участники инцидента — граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что связалась с уполномоченным по правам человека в Киргизии Джамилей Джаманбаевой. Киргизский омбудсмен сообщила, что после конфликта правоохранительные органы республики завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Нападавшего отправили в СИЗО. По словам Джаманбаевой, он подал встречное заявление, поэтому «есть основания полагать, что инцидент закончится примирением сторон».

О каком именно конфликте идет речь, Москалькова не уточнила. Ранее в Совете по правам человека при президенте заявили, что в начале августа пара россиян подверглась нападению в кафе Бишкека. СПЧ сослался на видео из соцсетей, на котором «киргизские экстремисты» избивают россиян за «этническую нечистоту».

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к МИД России с просьбой принять меры. «Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — говорится в письме Фадеева замминистра иностранных дел России Евгению Иванову.

В середине августа телеграм-канал Readovka опубликовал видео нападения на пару в Бишкеке. Как утверждал канал, это были россияне, их избили в кафе за «этническую нечистоту». Заявление в полицию ни к чему не привело, пара решила «обратиться за помощью в социальных сетях», но в ответ им стали угрожать расправой, сообщил тогда телеграм-канал.

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Теги
Татьяна Москалькова Киргизия омбудсмен
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