«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа

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Компания «Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа, сообщила пресс-служба материнской компании «Нафтогаз Украины».

Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 км. Перед бурением специалисты провели 3D-сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа, заявили в «Нафтогазе».

«Это уже очередное открытие новых углеводородных залежей, сделанное нашими геологами за последний год. <...> Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа», — отметил врио гендиректора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

За прошлый год «Укргаздобыча» пробурила 47 новых скважин. «Этот показатель практически не отличается от довоенного», — заявляли в «Нафтогазе». Кроме того, газовщикам удалось добиться рекордных показателей бурения: в октябре 2022 года буровое подразделение установило рекорд по месячной проходке бурения — 30 505 м.

В апреле «Нафтогаз» сообщил о запуске самой большой скважины за последние 2,5 года на уже истощенном месторождении. Она позволяет добывать более 460 тыс. куб. м газа в сутки, заявили в компании. Как отметили в «Нафтогазе», залежь открыли благодаря современным подходам к обработке геологической информации — 3D-сейсморазведка позволила идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения.

«В сверхсложных условиях военного положения мы делаем все, чтобы Украина смогла уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа», — говорил Толмачев. По словам главы правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева, «Нафтогаз» во время следующего отопительного сезона собирается впервые в истории отказаться от импорта газа.