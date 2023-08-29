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Посольство США не получило от ФСБ повестки на допрос дипломатов

Посольство США не получило от ФСБ повестки на допрос дипломатов по делу Шонова
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock

Посольство США пока не получило повестки от ФСБ и узнало о том, что двух американских дипломатов вызывают на допрос, из СМИ. Об этом РБК сообщили в американском диппредставительстве.

«Министерство иностранных дел России не направляло в посольство [США] в Москве официальную повестку из ФСБ. На самом деле впервые мы узнали о повестке из прессы», — говорится в сообщении.

Накануне ФСБ сообщила о предъявлении обвинений бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

На допросе он рассказал, что в сентябре 2022 года к нему обратились сотрудники посольства США Джефри Силлин и Дэвид Бёрнстайн, предложив ему собирать информацию о спецоперации, мобилизации, выборах президента в 2024 году, присоединении новых территорий.

По словам Шонова, он должен был искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах. Бёрнстайн также ставил задачи по поиску журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых впоследствии можно было бы использовать для сбора информации. За это, по информации ФСБ, Шонов получал денежное вознаграждение.

В ФСБ сообщили, что следователи направили повестки Джефри Силлину и Дэвиду Бёрнстайну, чтобы те явились на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.

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Госдеп США осудил арест Шонова, отметив, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. В ведомстве заверили, что единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ.

После того как ФСБ сообщило о планах допросить двух сотрудников американского посольства, в Госдепе призвали Россию соблюдать Венскую конвенцию.

«Россия обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство, и мы ожидаем, что она выполнит это обязательство», — отметила американская сторона.

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