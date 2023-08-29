В Красноярске по подозрению в подготовке теракта на рынке арестовали девятиклассника

В Красноярске арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Красноярске девятиклассник арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке, сообщают источники NGS24.RU и ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, которых хотел устроить взрыв на Кировском рынке.

По данным NGS24, мальчик учился в девятом классе красноярской гимназии. Подростка задержали сотрудники ФСБ во время получения компонентов для самодельного взрывного устройства. По данным следствия, дома у девятиклассника нашли химические вещества и дымовые шашки.

В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело. Уголовная ответственность по статье о терроризме наступает в том числе и для подростков, достигших 14-летнего возраста.

РБК обратился за комментарием в главное управление МВД по Красноярскому краю.

В Краснодарском крае 16 июня задержали подростка, который планировал поджечь школу. Для этого он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания.

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по статье о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.