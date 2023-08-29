branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Володин поддержал ужесточение ответственности для электросамокатчиков Политика, 10:07
Джокович возглавит рейтинг ATP и обновит абсолютный рекорд после US Open Спорт, 10:04
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде Pro, 10:02
Задорнов заявил об откате валютного рынка по участию иностранцев в 1990-е Финансы, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики Pro, 09:46
Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса Политика, 09:41
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Красноярске арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта Общество, 09:39
Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию Политика, 09:28
Минобороны сообщило об уничтожении эшелона ВСУ на донецком направлении Политика, 09:23
Как россиянам получить «золотую визу» Португалии до закрытия программы Pro, 09:18
В Приморье заметили медведя с бидоном на голове. Видео Общество, 09:17
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 09:10
Власти предложили разрешить хранение взрывоопасных удобрений в портах Экономика, 09:00
Общество ,  
0 

В Красноярске арестовали подростка по подозрению в подготовке теракта

В Красноярске по подозрению в подготовке теракта на рынке арестовали девятиклассника
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Красноярске девятиклассник арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке, сообщают источники NGS24.RU и ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, которых хотел устроить взрыв на Кировском рынке.

По данным NGS24, мальчик учился в девятом классе красноярской гимназии. Подростка задержали сотрудники ФСБ во время получения компонентов для самодельного взрывного устройства. По данным следствия, дома у девятиклассника нашли химические вещества и дымовые шашки.

В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело. Уголовная ответственность по статье о терроризме наступает в том числе и для подростков, достигших 14-летнего возраста.

РБК обратился за комментарием в главное управление МВД по Красноярскому краю.

В Краснодарском крае 16 июня задержали подростка, который планировал поджечь школу. Для этого он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания.

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по статье о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Читайте на РБК Pro
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Дефляция в Китае: с чем это связано и чем грозит мировой экономике
Теги
подготовка теракта подросток арест Красноярский край
Материалы по теме
Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве
Общество
СК заподозрил подростка в планах поджечь школу в Самарской области
Общество
СК обвинил подростков в диверсии на железной дороге в Красноярском крае
Общество