МВД: в Хабаровском крае перевернулся КАМАЗ, погибли пять человек

Пять человек погибли при ДТП с КАМАЗом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перевернулся КАМАЗ, погибли водитель и четыре пассажира. Об этом сообщает МВД по региону.

ДТП произошло 26 августа на 91 км автодороги поселок Харпичиан-Албазино Солнечного района. Водитель 1978 года рождения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги. Помимо водителя в машине находились работники одного из местных предприятий.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 годов рождения, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Накануне в Нерюнгринском районе Якутии перевернулся вахтовый автобус «Урал». Водитель погиб на месте, пострадали восемь человек. Местная прокуратура организовала проверку.