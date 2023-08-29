В Японии почти все заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя
В Японии 12 из 14 заводов Toyota приостановили работу из-за сбоя в системе, сообщает NHK.
Продолжают работу только два завода — в префектурах Фукуока и Киото. Причины сбоя не сообщаются, как и возможное время восстановления. В компании заявляют, что неисправность системы на данном этапе не считается кибератакой.
Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что все 14 заводов Toyota приостановили работу.
Из-за сбоя крупнейший автопроизводитель Японии не может обрабатывать заказы на запчасти, сообщает Nikkei.
«Мы будем работать над определением причины и восстановлением системы», — сообщили в компании.
В марте прошлого года Toyota была вынуждена временно приостановить работу всех японских заводов из-за кибератаки на своих деловых партнеров, отмечает NHK.