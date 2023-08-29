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В Японии почти все заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя

NHK: в Японии 12 и 14 заводов Toyota приостановили работу из-за сбоя
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В Японии 12 из 14 заводов Toyota приостановили работу из-за сбоя в системе, сообщает NHK.

Продолжают работу только два завода — в префектурах Фукуока и Киото. Причины сбоя не сообщаются, как и возможное время восстановления. В компании заявляют, что неисправность системы на данном этапе не считается кибератакой.

Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что все 14 заводов Toyota приостановили работу.

Из-за сбоя крупнейший автопроизводитель Японии не может обрабатывать заказы на запчасти, сообщает Nikkei. 

«Мы будем работать над определением причины и восстановлением системы», — сообщили в компании.

В марте прошлого года Toyota была вынуждена временно приостановить работу всех японских заводов из-за кибератаки на своих деловых партнеров, отмечает NHK.
 

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Теги
Япония Toyota заводы
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