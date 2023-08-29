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В Ливане выдали ордера на арест граждан России, обвиняемых в шпионаже

В Ливане выдали ордера на арест граждан России, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Военный судья выдал ордера на арест двух российских граждан, задержанных в Бейруте по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает The Assosiated Press.

Посольство России в Бейруте отказалось комментировать агентству ситуацию.

26 августа газета Al-Akhbar сообщила, что гражданина России и его жену задержали при попытке выехать из Ливана в аэропорте Бейрута.



Передвижения задержанных по Ливану отслеживали местные спецслужбы. Мужчина, утверждало издание, после задержания признался, что недавно был завербован израильской разведкой и получил указание отправиться в Ливан для сбора данных. Его жена на допросе также сообщила, что знала о работе мужа и помогала ему, отмечает издание.

Посольство России в Ливане сообщало, что ожидает разрешения на встречу с задержанными россиянами.

Ливанское издание Naharnet отмечает, что ливанские или арабские граждане, обвиненные в шпионаже в пользу Израиля, могут быть приговорены в Ливане к смертной казни или получить длительный тюремный срок. Для иностранных граждан по статье о шпионаже смертная казнь не применяется.

Теги
Израиль Ливан шпионаж
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