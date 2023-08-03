В Киргизии сообщили о возбуждении в Москве дела об избиении таксиста

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Московская полиция возбудила уголовное дело после того, как пассажир избил таксиста из Киргизии за отказ пускать его в автомобиль с пивом, сообщает МВД Киргизии.

В публикации говорится, что таксиста пригласили 3 августа в посольство Киргизии, где представительство МВД страны в России организовало регистрацию заявления потерпевшего в полицию.

Уголовное дело по статье 116 УК («Побои») возбудили в ОМВД по Басманному району Москвы, гражданина Киргизии признали потерпевшим, отмечается в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

3 августа посольство Киргизии направило официальную ноту в МИД России после нападения на таксиста в Москве, которое произошло 18 июля. О нем стало известно, когда видео избиения разошлось на YouTube.



Как сообщает MSK1.RU, водителя, уроженца Киргизии, имеющего вид на жительство, зовут Шамиль Муратов. Он не разрешил пассажиру пить пиво в автомобиле. После этого пассажир начал бить таксиста.



Пассажира зовут Игорь Майсурадзе, пишет MSK1.RU. Он заявил порталу, что «вскипел», а водитель сразу показался ему «хамом». По его словам, таксист после драки также применил перцовый баллончик, после чего Майсурадзе получил ожог глаза.



Муратов пошел в больницу после нападения. По данным MSK1.RU, ему поставили диагноз «ушибленная рана выше века и перелом челюсти». Таксист обратился в полицию, но заявление о побоях тогда не приняли.



В МВД Киргизии сообщили, что «одними из первых в защиту законных прав таксиста выступили российские блогеры», они же и сообщили в соцсетях об этом инциденте. Кроме того, служба такси, в которой работает водитель, заблокировала пассажиру доступ к приложению, отметили в ведомстве.