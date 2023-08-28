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Раскритикованный Гладковым глава Белгородского района уволился

Гладков: глава Белгородского района Перцев покинул свой пост
Владимир Перцев
Владимир Перцев (Фото: vladimir___pertsev / VK)

Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев уволился с работы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Владимир Николаевич Перцев покинул пост главы Белгородского района по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — написал глава региона.

В начале июля Гладков раскритиковал главу Белгородского района за медленное восстановление пострадавшего от обстрелов Шебекино. Губернатор был недоволен темпами работ на участке, закрепленным за Перцевым.

«В худшую сторону пока вынужден отметить главу Белгородского района Владимира Николаевича Перцева. Надеюсь, что он изменит свое отношение к происходящему уже сегодня», — сказал тогда Гладков.

После этого Перцев сообщил, что заболел, и предупредил, что временно не будет проводить прямые эфиры, но будет оставаться на связи.

Владимир Перцев начинал работать в органах внутренних дел УВД Белгородского облисполкома, позднее он работал в администрации Грайворонского района. В разные годы он так же занимал посты главы администрации Ракитянского района и руководителя администрации действовавшего на тот момент губернатора Евгения Савченко.

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После задержания главы Белгородского района Анатолия Попкова за взятку в 2019 году Перцев был назначен исполняющим обязанности главы района. Официально он вступил в должность в апреле 2020 года.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков чиновник должность
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