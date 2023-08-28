Путин еще раз поздравил Моди с успешным прилунением «Чандраян-3»

Трансляция посадки миссии «Чандраян-3» на Луну недалеко от южного полюса, 23 августа 2023 г. (Фото: Biswarup Ganguly / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, в котором еще раз поздравил его с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

Отчет о разговоре опубликовала пресс-служба Кремля.

В разговоре политики обсудили следующие вопросы:

итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге и значимость расширения организации;

предстоящий саммит G20 в Нью-Дели;

совместные проекты в сфере энергетики, транспорта и логистики.

В материале Кремля говорится, что сотрудничество с Индией развивается в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Первый раз Путин поздравил Моди с прилунением «Чандраян-3» в день этого события — 23 августа 2023 года.

Посадка аппарата — это «большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», говорилось в поздравительной телеграмме.

Индийская лунная станция «Чандраян-3» совершила посадку на Луне днем 23 августа. Моди наблюдал за ее прилунением в прямом эфире. Индия стала четвертой державой, добившейся мягкой посадки на спутник Земли после США, СССР и Китая, и первой, прилунившей станцию в районе Южного полюса.