Против помочившегося на символы Z и V крымчанина возбудили уголовное дело

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В Бахчисарайском районе Крыма возбудили уголовное дело против мужчины, который помочился на скульптуру в поддержку специальной военной операции на Украине. Инцидент произошел в ночь на 26 августа в городе Бахчисарай, правоохранительные органы задержали нарушителя.

В пресс-службе крымского МВД сообщили РБК, что после изучения видеозаписи действий молодого человека, осквернившего монумент, его личность была установлена, а сам он — задержан. В МВД подчеркнули, что мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ней говорится об осквернении зданий и сооружений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

На видеозаписи, опубликованной МВД, задержанный заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал себе отчет в своих действиях.

В июле 2023 года прокуратура Волгоградской области завела уголовное дело на 23-летнюю жительницу Самары об осквернении монумента «Родина-мать зовет».



Девушку заподозрили в преступлении по ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения). По данным прокуратуры, на Мамаевом кургане она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», записав их на видео и опубликовав в интернете. Ракурс на видео подобран так, будто девушка «трогает» скульптуру «Родина-мать» за грудь.



Как рассказала жительница Самары Алена Агафонова «Газете.ru», она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — сказала Агафонова. Она отметила, что «сглупила» и раскаивается в содеянном.