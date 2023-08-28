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В мэрии оценили транспортный эффект от полного запуска МСД

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Новости Москвы

Открытие движения по Юго-Восточной хорде, которая является вторым и последним участком Московского скоростного диаметра (МСД), улучшит транспортную доступность для 5 млн москвичей, проживающих в 40 районах столицы — это треть всего города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новая дорожная артерия столицы соединит 14 крупнейших вылетных магистралей города и позволит автомобилистам экономить в дороге до 85 минут, а нагрузка на МКАД и ТТК снизится вплоть до 30%», — заверил Бочкарев в своем выступлении на Московском урбанистическом форуме (МУФ-2023). Открытие южного направления МСД по плану состоится до конца 2023 года.

На данный момент МСД состоит из полностью функционирующей Северо-Восточной хорды, которая связывает трассы М-11 на Санкт-Петербург и М-12 на Казань, а также ряда участков на южном ответвлении, в сторону Симферопольского шоссе, которые поэтапно открывались в последние месяцы. По словам вице-мэра Бочкарева, полный запуск МСД еще сильнее интегрирует улично-дорожную сеть Москвы с ключевыми федеральными магистралями.

Сойдутся две хорды в районе станции Андроновка на юго-востоке столицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что неподалеку сейчас формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел города — вокзал «Нижегородская», — объединяющий в себе станции метро, МЦК, МЦД, а также ряд важных автомагистралей.

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Теги
Московский скоростной диаметр Андрей Бочкарев транспорт Москва