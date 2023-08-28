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В детских наборах «Вкусно — и точка» появилась первая серия игрушек

«Вкусно — и точка» запустила первую серию игрушек «Лео и Тиг» в детских наборах
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В детских наборах «Кидз Комбо» в сети ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка» появилась первая серия игрушек. Ее героями стали персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг», говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Детские наборы с игрушкой доступны для заказа в некоторых ресторанах сети с 24 августа, то же касается и доставки. К 31 августа игрушки должны появиться во всех заведениях «Вкусно — и точка» в России.

В коллекцию входят 12 фигурок, они представлены на сайте компании. Это персонажи Тиг, Лео, Редьяра, Мила (по два разных вида для каждого), Лили, Куба, Леонелла и Спайк. Минимальная цена набора — 258 руб.

«Лео и Тиг» — российский мультсериал о приключениях леопарда Лео и тигра по имени Тиг, созданный студией «Паровоз». Сериал выходит с 2016 года, с тех пор были сняты три сезона.

«Вкусно — и точка» также запустила интерактивную веб-игру «Лео и Тиг в поисках кристалла дружбы». В ней детям предлагают отправиться в путешествие по России, чтобы собрать части кристалла дружбы, разбросанного по разным городам. Для получения осколков кристалла нужно выполнить различные задания. Игра знакомит детей фактами о стране. Начать играть в нее можно, считав QR-код на коробке «Кидз Комбо» или сайте набора.

В дальнейшем сеть ресторанов планирует представить и другие серии игрушек с персонажами популярных мультипликационных сериалов, рассказала директор по бренду, стратегии и исследованиям «Вкусно — и точка» Екатерина Гладникова. Прорабатывается возможность продажи игрушек по мультсериалам «Маша и Медведь» и «Ну, погоди!».

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«Вкусно — и точка» — преемник сети ресторанов «Макдоналдс» в России. В ноябре 2022 года гендиректор сети Олег Пароев рассказал РБК, что у нее возникли сложности с заключением договоров франшизы на использование игрушек с героями мультфильмов, которые производились в недружественных странах. Когда компания ввела в меню детские наборы, в них начали класть книги издательства CLEVER с головоломками и лабиринтами.

Теги
Вкусно – и точка игрушки Дети мультфильм фастфуд
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