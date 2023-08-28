В Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera

В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera

Фото: Владислав Шатило / РБК

Подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло вечером 25 августа в Петербурге, но задержать нападавшего удалось в Петрозаводске.

Как сообщал «РБК Санкт-Петербург», перед инцидентом корреспондент вела прямой репортаж около бизнес-центра «Морская столица» на ул. Зольной, который также известен как «ЧВК Вагнер центр». К ней подошел мужчина, который закрыл собой камеру и по-английски потребовал «не говорить на этом языке» (репортаж велся на арабском).

Момент нападения в эфир не попал. В полиции, по данным издания, Дриди рассказала, что неизвестный в возрасте около 30 лет ударил ее по голове и убежал. Женщину доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Mash утверждал, что мужчина также дал Дриди пощечину.

Нападавшего объявили в розыск. Mash и «Фонтанка» писали, что против него завели уголовное дело по ст. 116 УК («Побои»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. По информации телеграм-канала, он был несколько раз судим за мошенничество.