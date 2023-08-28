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В Таджикистане из-за проливных дождей погибли 13 человек

На западе Таджикистана из-за проливных дождей погибли 13 человек
Фото: Yulia YasPe / Shutterstock
Фото: Yulia YasPe / Shutterstock

Днем 27 августа на некоторые районы Таджикистана обрушились проливные дожди, в результате погибли 13 человек, сообщила пресс-служба президента страны Эмомали Рахмона.

Два человека погибли в районе Рудаки на западе Таджикистана, еще 11 — в городе Вахдат.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил премьер-министру страны Кохиру Расулзаде, а также Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и другим структурам оказать им помощь. Рахмон распорядился принять срочные меры для устранения последствий ЧП.

Дожди обрушились на Таджикистан 27 августа. Синоптики предупреждали об усилении ветра до 17–22 м/с, пыльных бурях и понижении дневной температуры на 8–10 градусов. Из-за осадков были повреждены участки дороги Душанбе — Худжанд: там сошли оползни, сели и камнепады. Движение по трассе было временно приостановлено. 28 августа, по данным республиканского МЧС, неблагоприятная погода в отдельных районах страны сохранится.

Теги
Таджикистан ливни погибшие Эмомали Рахмон
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