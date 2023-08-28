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В России запустят СБП для ценных бумаг

«Известия»: в России в 2024 году запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг

В России в 2024 году запустят систему быстрых переводов (СБП) ценных бумаг частных инвесторов от одного брокера к другому, пишут «Известия» со ссылкой на председателя правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков — на базе НРД и будет работать сервис.

По словам Жидкова, НРД планирует активно тестировать сервис по быстрым переводам ценных бумаг в конце этого года и начале следующего и уже в 2024-м планирует запустить систему. «Мы будем делать это, даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации, — отметил предправления.

Он добавил, что исходя из прошлого опыта СБП, два-три года уйдет на «проникновение», а потом это станет стандартной процедурой.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что регулятор поддерживает инициативу НРД по созданию сервиса, позволяющего частному инвестору совершать быстрые переводы своих ценных бумаг между брокерами. Глава профильного комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков также заявил газете о поддержке нового сервиса.

СБП — система российского ЦБ для мгновенного перевода денег в другие банки. СБП позволяет переводить деньги другим людям по номеру телефона, а оплачивать товары и услуги — по QR-коду. Систему используют как в личных целях, так и для бизнеса. Она была впервые запущена в январе 2019 года.

В июле Мосбиржа сообщала, что с начала года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 3 млн. В июне на биржу пришло 388 тыс. человек (496 тыс. в мае), а общее число инвесторов достигло 25,95 млн. Физические лица в июне открыли 610 тыс. счетов, общее число которых достигло 43,95 млн. 

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Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов, и их активность продолжила увеличиваться: в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек, в мае — 2,8 млн, в апреле и марте — по 2,6 млн. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями — 34%, на спот-рынке валюты — 18,2%, на срочном рынке — 61%.

Среди наиболее популярных акций в портфелях инвесторов в июне были ценные бумаги следующих компаний: обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка — 30,6% и 7,9% соответственно; акции «Газпрома» — 18,4%; акции ЛУКОЙЛа — 11,4%; акции «Норникеля» — 7%; привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 5,9%; акции «Яндекса» — 5,7%; акции «Роснефти» — 5,4; акции НОВАТЭКа — 4%; акции «Магнита» — 3,8%.

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