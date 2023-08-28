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Байден после стрельбы во Флориде призвал искоренить расизм в США

Байден призвал покончить с идеологией «белого превосходства» после стрельбы во Флориде

Президент США Джо Байден после гибели трех афроамериканцев в результате стрельбы в штате Флорида призвал искоренить расисткую идеологию «превосходства белых». Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

В субботу, 26 августа, в городе Джексонвилл белый мужчина открыл огонь в магазине рядом с университетом для темнокожих и убил трех афроамериканцев. По словам Байдена, правоохранительные органы предварительно рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти и экстремистский акт.

«Хотя мы продолжаем искать ответы на вопросы, мы должны ясно и решительно заявить, что превосходству белых нет места в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики, идущие в школу, живут в страхе быть застреленными из-за цвета их кожи. У ненависти не должно быть здесь прибежища», — заявил Байден.

Согласно исследованию ученых из Университета Колорадо, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2022 года в США произошло 4011 случаев массовой стрельбы (инцидентов с четырьмя или более ранеными или убитыми, не считая стрелка). Чаще всего они происходили на юго-востоке страны и в штате Иллинойс, где ужесточена продажа огнестрельного оружия. 

По данным компании Statista, в период с 1982 года по июль 2023 года виновникам 76 из 145 массовых расстрелов в США были белые стрелки (52%). Афроамериканцами были 26 стрелков (18%), латиноамериканцами — 12 человек (8%).

В исследовании, опубликованном на сайте Национального института юстиции США, говорится, что подавляющее большинство стрелков (77% за период с 1966 по 2019 год) приобрели по крайней мере часть своего оружия на законных основаниях, и лишь 13% не имели легального оружия. Чуть больше половины стрелков (52,3%) были белыми, 20,9% — темнокожими, 8,1% — латиноамериканцами, 6,4% — азиатами.

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Теги
Джо Байден США расизм стрельба
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