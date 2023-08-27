Главы МИД Израиля и Ливии впервые встретились
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн впервые провел переговоры со своей коллегой из временного правительства национального единства Ливии Наджлой Мангуш, передает Israel Hayom.
По данным издания, встреча тайно прошла в Риме при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По словам Коэн, «историческая встреча» стала первым шагом в отношениях между странами. Министры обсудили двустороннее сотрудничество, а также оказание еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике. Они также рассмотрели вопрос сохранения наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ.
До момента обретения Ливией независимости в 1951 году, была проведена масштабная кампания по переселению ливийских евреев в Израиль. Дипломатические отношения двух стран никогда не устанавливались. Ливия не признает независимость Израиля.