Главы МИД Израиля и Ливии впервые встретились

Состоялась первая в истории встреча глав МИД Израиля и Ливии

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн впервые провел переговоры со своей коллегой из временного правительства национального единства Ливии Наджлой Мангуш, передает Israel Hayom.

По данным издания, встреча тайно прошла в Риме при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам Коэн, «историческая встреча» стала первым шагом в отношениях между странами. Министры обсудили двустороннее сотрудничество, а также оказание еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике. Они также рассмотрели вопрос сохранения наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ.