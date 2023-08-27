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Главы МИД Израиля и Ливии впервые встретились

Состоялась первая в истории встреча глав МИД Израиля и Ливии

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн впервые провел переговоры со своей коллегой из временного правительства национального единства Ливии Наджлой Мангуш, передает Israel Hayom.

По данным издания, встреча тайно прошла в Риме при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам Коэн, «историческая встреча» стала первым шагом в отношениях между странами. Министры обсудили двустороннее сотрудничество, а также оказание еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике. Они также рассмотрели вопрос сохранения наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ.

До момента обретения Ливией независимости в 1951 году, была проведена масштабная кампания по переселению ливийских евреев в Израиль. Дипломатические отношения двух стран никогда не устанавливались. Ливия не признает независимость Израиля.

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Ливия Израиль дипотношения
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