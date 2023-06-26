Россия возобновила работу посольства в Ливии спустя девять лет
Новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, восстановив таким образом дипломатическое присутствие после девятилетнего перерыва. Об этом сообщает «РИА Новости».
Затем Аганин и аль-Менфи провели двустороннюю встречу. Посол в беседе с агентством пообещал, что Москва будет «трудиться над укреплением <...> традиционно дружественных отношений» с Триполи.
«У нас исторически были тесные дружеские многоформатные отношения с Ливией. У нас учились ливийские студенты и военные курсанты, мы торговали, координировали свои подходы по многим международным вопросам. Вот все это нужно восстанавливать», — сказал Аганин.
Сначала целью дипломатов будет выход к существовавшему ранее уровню дипломатических отношений между двумя государствами, затем российские представители намерены «идти дальше».
«Нужно будет собраться и обсудить интересующие обе стороны сферы взаимодействия, наметить конкретные шаги. Хорошим форматом для этого является двусторонняя межправительственная комиссия», — пояснил дипломат.
Он напомнил, что после обострения гражданского конфликта в стране посольство России вынужденно покинуло Ливию. С 2020 года оно работало из Туниса. «Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше», — отметил он. С сентября, по словам Аганина, в Триполи работала группа российских дипломатов, которая должна была подготовиться к возобновлению работы посольства.
Президент России Владимир Путин назначил Аганина послом в Ливии в декабре. С 2019 года он занимал пост замглавы департамента внешнеполитического планирования МИДа.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. Она была разделена между соперничающими администрациями. В столице страны Триполи расположилось признанное ООН Правительство национального согласия, в то время как богатые нефтью восточные и южные районы страны остались под контролем сил генерала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия).
Конец расколу в стране должны были положить переговоры, которые начались с середины 2020 года под эгидой ООН. Впоследствии было сформировано временное правительство — Правительство национального единства, которое заменило конкурирующие Правительство национального согласия и поддерживаемый Хафтаром кабинет в Тобруке (на востоке Ливии). Премьер-министром был избран Абдул Хамид Дбейба. Однако запланированные на декабрь 2021 года выборы не состоялись, поскольку не удалось согласовать закон, формирующий правовую основу для общенационального голосования.
В феврале 2022 года Палата представителей в Тобруке избрала нового премьер-министра, заявив, что срок полномочий действующего Правительства национального единства истек в декабре. На заседании не присутствовали большинство депутатов от запада Ливии. Премьером был объявлен бывший министр внутренних дел Фатхи Башага.
Дбейба с решением Палаты представителей не согласился. Он заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов.
Мухаммед аль-Менфи является главой Президентского совета страны и фактическим главой государства.