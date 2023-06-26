Россия возобновила работу посольства в Ливии спустя девять лет

Мухаммед аль-Менфи (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи, восстановив таким образом дипломатическое присутствие после девятилетнего перерыва. Об этом сообщает «РИА Новости».

Затем Аганин и аль-Менфи провели двустороннюю встречу. Посол в беседе с агентством пообещал, что Москва будет «трудиться над укреплением <...> традиционно дружественных отношений» с Триполи.

«У нас исторически были тесные дружеские многоформатные отношения с Ливией. У нас учились ливийские студенты и военные курсанты, мы торговали, координировали свои подходы по многим международным вопросам. Вот все это нужно восстанавливать», — сказал Аганин.

Сначала целью дипломатов будет выход к существовавшему ранее уровню дипломатических отношений между двумя государствами, затем российские представители намерены «идти дальше».

«Нужно будет собраться и обсудить интересующие обе стороны сферы взаимодействия, наметить конкретные шаги. Хорошим форматом для этого является двусторонняя межправительственная комиссия», — пояснил дипломат.

Он напомнил, что после обострения гражданского конфликта в стране посольство России вынужденно покинуло Ливию. С 2020 года оно работало из Туниса. «Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше», — отметил он. С сентября, по словам Аганина, в Триполи работала группа российских дипломатов, которая должна была подготовиться к возобновлению работы посольства.

Президент России Владимир Путин назначил Аганина послом в Ливии в декабре. С 2019 года он занимал пост замглавы департамента внешнеполитического планирования МИДа.