Крупнейший авианосец США прибыл в порт Антальи

Авианосец USS Gerald R. Ford (Фото: Ridge Leoni / US Navy / Getty Images)

Крупнейший в мире и самый дорогой авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (стоимость — $12,9 млрд) прибыл в порт турецкой Антальи, передает Anadolu.

По словам директора порта Озгюта Серта, на борту авианосца находятся 4,5 тыс. членов экипажа. «Экипаж судна Gerald R. Ford прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители, в свою очередь, с интересом наблюдают за кораблем», — рассказал он.

Турецкая газета Milliyet писала, что американский авианосец проводил совместные учения с ВМС и ВВС Турции по нескольким направлениям. Контр-адмирал авианосной ударной группы США Эрик Дж. Эслич заявлял, что учения укрепили отношения двух стран и их общую цель — установление стабильности в регионе.

В мае американский авианосец прибыл в Осло перед совместными учениями с норвежскими вооруженными силами вдоль арктического побережья страны. Посольство России в Норвегии осудило визит корабля и отметило, что такая демонстрация силы кажется «нелогичной и вредной».