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В Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек, 19 ранены

По пути из Сиваса в Стамбул в Турции пассажирский автобус вылетел в кювет, 12 человек погибли, еще 19 пострадали, сообщил телеканал A Haber.

«В Соргунском районе провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в кювет. В результате аварии погибли 12 человек, 19 пострадали», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, 11 человек погибли на месте, еще один пассажир скончался в больнице.

Пострадавших госпитализировали в государственную больницу города Соргун, состояние двоих оценивают как тяжелое. По факту аварии начали расследование.

В конце июля в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. Авария произошла на юге, в окрестностях города Аланья. Автобус протаранил заднюю часть фуры.

Пострадали 12 туристов, шесть получили тяжелые травмы. Погиб водитель микроавтобуса и гид, а также гражданин Украины.

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Турция ДТП ДТП с автобусом
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