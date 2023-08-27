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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что ждет новую военную помощь от Запада в сентябре

Зеленский: Украина ожидает новых пакетов военной помощи от Запада в сентябре
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Киев ожидает новых поставок военной помощи от стран Запада в сентябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Президент поделился планами Украины на «продуктивный» сентябрь.

По словам Зеленского, главное сейчас — «продовольственная безопасность мира», в течение недели будет несколько переговоров по вопросам поставок техники. Запад проинформирован о потребностях Киева в артиллерии, бронетехнике, ПВО, ракетах, а также средствах разминирования. «Ожидаем решений», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Киева. По его словам, Украина примет участие в международных мероприятиях, в том числе в сессии Генассамблеи ООН.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Запад и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия, в том числе истребителей F-16. Киев будет нуждаться в постоянных поставках оружия и боеприпасов от Запада, пока ВСУ «не одержат победу», заявлял глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Власти России заявляли, что украинские войска не добились успеха в ходе наступления.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали «адской каруселью» и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.

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Владимир Зеленский Запад поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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