Зеленский заявил, что ждет новую военную помощь от Запада в сентябре
Киев ожидает новых поставок военной помощи от стран Запада в сентябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.
Президент поделился планами Украины на «продуктивный» сентябрь.
По словам Зеленского, главное сейчас — «продовольственная безопасность мира», в течение недели будет несколько переговоров по вопросам поставок техники. Запад проинформирован о потребностях Киева в артиллерии, бронетехнике, ПВО, ракетах, а также средствах разминирования. «Ожидаем решений», — подчеркнул он.
Зеленский добавил, что в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Киева. По его словам, Украина примет участие в международных мероприятиях, в том числе в сессии Генассамблеи ООН.
заявлял глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Власти России заявляли, что украинские войска не добились успеха в ходе наступления.
Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, поставки оружия Киеву западными странами стали «адской каруселью» и необходимы для продолжения кровопролития на Украине.