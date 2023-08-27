Шольц назвал рост экономики Германии неудовлетворительным

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Текущий рост экономики Германии является «неудовлетворительным», заявил немецкий лидер Олаф Шольц в интервью баварской газете Passauer Neue Presse, передает Bloomberg.

По словам канцлера, Германия ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта.

При этом он отверг призывы к увеличению федеральных расходов, финансируемых за счет госдолга, для стимулирования экономического роста. «Я не уверен, что Евросоюз на самом деле считает, что мы должны брать на себя больше долгов», — сказал Шольц, добавив, что Германия за последние годы увеличила долг на сотни миллиардов евро, чтобы пережить пандемию и смягчить последствия украинского конфликта и вызванного этим резкого роста цен на энергоносители.

В конце мая Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что ВВП страны за январь—март снизился на 0,3% по сравнению с последним кварталом прошлого года. В ведомстве заявили, что «сохранявшееся давление от высоких темпов роста цен» продолжило оставаться бременем для экономики Германии в начале года и сильно отразилось на расходах домохозяйств. Так, в марте немецкие домохозяйства платили на 21,2% больше за продукты питания по сравнению с прошлым годом.

В том же месяце Bloomberg сообщал, что Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря чему та выходила «из одного кризиса за другим», однако теперь устойчивость немецкой экономики пошатнулась, что угрожает всему региону. Эксперты тогда спрогнозировали Германии отставание от других европейских стран «на долгие годы», а МВФ считает, что в этом году рост ее ВВП будет самым медленным среди стран G7.