Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ
Военнослужащие группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили три лодки с диверсантами. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает «РИА Новости».
«В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — рассказал Кодрян.
Также Кодрян рассказал, что российские войска при помощи беспилотников «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777. Уничтожение произошло в районе населенного пункта Зеленовка.
Кроме того, нанесено огневое поражение по по трем пунктам временной дислокации ВСУ в районах Очакова, Тягинки и Никольской.
В начале августа Кодрян рассказал, что российские войска пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Российским вооруженным силам удалось уничтожить огнем из стрелкового оружия и гранатометов три катера, перевозивших до 15 украинских военных, у островов Борщевой и Белогрудый.