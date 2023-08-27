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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили три лодки с диверсантами. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает «РИА Новости».

«В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — рассказал Кодрян.

Также Кодрян рассказал, что российские войска при помощи беспилотников «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777. Уничтожение произошло в районе населенного пункта Зеленовка.

Кроме того, нанесено огневое поражение по по трем пунктам временной дислокации ВСУ в районах Очакова, Тягинки и Никольской.

В начале августа Кодрян рассказал, что российские войска пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Российским вооруженным силам удалось уничтожить огнем из стрелкового оружия и гранатометов три катера, перевозивших до 15 украинских военных, у островов Борщевой и Белогрудый.

Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ
Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

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Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ диверсанты Минобороны «Днепр»
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