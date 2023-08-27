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Римский Колизей очистят от крыс

Власти Рима начали очистку Колизея от крыс

В римском Колизее начались работы по очистке исторического памятника от крыс. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) написала глава совета Рима по окружающей среде Сабрина Альфонси.

«Мероприятия Министерства окружающей среды будут проводится в зеленых зонах, прилегающих к археологическому парку Колизей, дорожных желоб и канализаций, также службы разместят там ловушки», — рассказала Альфонси. Работы планируют закончить в ближайшие дни.

Работы начались после того, как туристы разместили в социальных сетях фотографии грызунов, бродящих в районах рядом с древним амфитеатром. Как отмечает издание The Local, в Риме насчитывается около 7 млн крыс или по 2,5 особи на каждого жителя.

По словам Альфонси, всплеск туристической волны этим летом и аномальная жара стали причиной увеличения количества мусора, что и способствовало распространению грызунов.

Колизей (другое название — Амфитеатр Флавиев) — памятник архитектуры Древнего Рима. Являлся самым большим амфитеатром Античности, его вместимость составляла 50 тыс. человек. Его начали строить в 72 году н. э. при императоре Веспасиане, а в 80 году н. э. амфитеатр был освящён императором Титом.

Теги
Италия Рим Колизей крысы
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