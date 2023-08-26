Маск предложил Минюсту США подать в суд на самого себя

Минюсту США необходимо подать в суд против самого себя из-за двойственной политики ведомства в отношении иска против компании SpaceX из-за дискриминации беженцев при приеме на работу. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Space X Илон Маск.

«Министерству юстиции США придется подать в суд на самих себя», — написал Маск в комментарии к сообщению профессора экономики Алекса Табарукка: «Знаете, кто еще продвигает идею того, что только граждане США могут подавать заявление на работу? Министерство юстиции США».

Накануне американский Минюст подал иск против Space X из-за дискриминации в отношении беженцев. В иске сказано, что компания нарушила закон об иммиграции и гражданстве 1965 года. Согласно закону, работодатели не должны дискриминировать беженцев и искателей убежища при приеме на работу. Исключение возможно только в случае, когда того требует особое нормативное положение, распоряжение правительства или госконтракт.

В случае с SpaceX «ни один закон, приказ или контракт не требовали от компании дискриминировать лиц, ищущих убежища, и беженцев», поясняется в документе. Власти добиваются компенсации для беженцев, которым было отказано в приеме на работу. На компанию наложат штраф в размере, который определит суд, а также Space X обяжут изменить политику найма персонала.