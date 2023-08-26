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Число умерших от «болезни легионеров» в Польше выросло до восьми

Число умерших от «болезни легионеров» на юге Польши выросло до восьми
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Число умерших от легионеллеза («болезни легионеров») в городе Жешув на юге Польши выросло до восьми, сообщает Polsat News. Ранее было известно о пяти летальных исходах.

По состоянию на 26 августа инфекцию подтвердили у 127 человек. Большинство из них живут в Жешуве и Жешувском повяте (район, который входит в Подкарпатское воеводство на юго-востоке страны).

Главный санитарный инспектор воеводства Кшиштоф Сачка заявил, что у всех умерших были хронические заболевания, в том числе онкологические и кардиологические. Их иммунитет сильно ослаб.

Первые случаи заражения в районе Жешува зафиксировали на этой неделе. По словам санитарного инспектора Марека Пособкевича, бактерия Legionella, вызывающая инфекцию, могла распространиться через городскую водопроводную систему. Специалисты взяли пробу воды на анализ, первые результаты ожидаются 28 августа, в понедельник.

Легионеллез, или «болезнь легионеров» — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерию Legionella pneumophila выявили в 1977 году, когда было установлено, что она стала причиной вспышки тяжелой формы пневмонии в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

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