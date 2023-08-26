Четыре человека пострадали при обстреле белгородского поселка Уразово

Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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Боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и территории сельскохозяйственного магазина. Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу.

Российское Минобороны и власти приграничных регионов неоднократно заявляли о применении Киевом кассетных боеприпасов для обстрелов населенных пунктов. В частности, 22 июля Гладков сообщил, что ВСУ выпустили три таких снаряда по селу Журавлевка в Белгородском районе. Населенный пункт также атаковали с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из артиллерии и гранатомета.