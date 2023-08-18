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Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе Днем Бородина

Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе подготовкой к Дню Бородина
Военно-исторический фестиваль &quot;День Бородина&quot;
Военно-исторический фестиваль "День Бородина" (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Стрельба на территории школы в Москве была открыта из театрального пистолета для съемки анонса выездного мероприятия на День Бородина, рассказал РБК директор школы № 734 Тимофей Сергеев.

«Для анонса мы решили снять ролик, на котором я стреляю из театрального пистолета, имитирующего звук выстрела», — рассказал директор. Он объяснил, что администрация школы хотела привлечь внимание детей и родителей к выездному мероприятию на фестиваль «День Бородина-2023». На территории музея-заповедника «Бородинское поле» пройдет историческая реконструкция сражения.

«К сожалению, мы поступили неосмотрительно и встревожили местных жителей, которые обратились в полицию», — сообщил Сергеев. Он принес извинения всем, кого побеспокоил.

По данным телеграм-канала Mash, в съемках директору помогала педагог-организатор. Однако местные жители не на шутку встревожились от выстрелов на школьной площадке и вызвали полицию.

Канал Baza писал, что полицейские задержали директора и педагога, но вскоре отпустили.

День Бородина ежегодно отмечается 8 сентября, в этом году будет 211-я годовщина сражения. Реконструкция Бородинской битвы пройдет в музее-заповеднике 3 сентября. В день годовщины гостей ждет крестный ход и торжественный церемониал.

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Москва директор стрельба
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