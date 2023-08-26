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Россия попросила Армению объяснить отказ во въезде главе общества дружбы

Россия попросила Ереван объяснить причины отказа во въезде главе общества дружбы

Россия попросила Ереван разъяснить причины, по которым главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова не впустили в страну. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники.

Информация в СМИ о том, что армянские пограничники отказались впустить в страну Кривопускова в ночь на 24 августа «неприятно удивила российскую сторону», сказал собеседник ТАСС. Причины отказа, по словам источника, власти Армении не разъяснили. Кривопусков ездил в страну, чтобы принять участие в презентации Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества, пояснил источник.

Москва, по его словам, уже попросила армянскую сторону «разъяснить мотивы» решения властей и прояснить статус Кривопускова как гражданина России с точки зрения пограничной службы».

Об отказе пограничной службы ереванского аэропорта Звартноц впустить Кривопускова в Армению 24 августа сообщил телеграм-канал «Союз армян России». Сам Кривопусков заявил ТАСС, что его объявили в стране нежелательной персоной и попросили вернуться в Москву. «Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что, если границу мне не открывают, паспорт не возвращают», — говорил он.

Власти Армении официально не публикуют списков нежелательных лиц, однако информация о них периодически появляется в местных СМИ.

Кривопусков в 2009–2013 годах руководил представительством Россотрудничества в Армении. Также занимал пост советника российского посольства в Ереване.

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