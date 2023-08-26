Россия попросила Армению объяснить отказ во въезде главе общества дружбы

Россия попросила Ереван разъяснить причины, по которым главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова не впустили в страну. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники.

Информация в СМИ о том, что армянские пограничники отказались впустить в страну Кривопускова в ночь на 24 августа «неприятно удивила российскую сторону», сказал собеседник ТАСС. Причины отказа, по словам источника, власти Армении не разъяснили. Кривопусков ездил в страну, чтобы принять участие в презентации Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества, пояснил источник.

Москва, по его словам, уже попросила армянскую сторону «разъяснить мотивы» решения властей и прояснить статус Кривопускова как гражданина России с точки зрения пограничной службы».

Об отказе пограничной службы ереванского аэропорта Звартноц впустить Кривопускова в Армению 24 августа сообщил телеграм-канал «Союз армян России». Сам Кривопусков заявил ТАСС, что его объявили в стране нежелательной персоной и попросили вернуться в Москву. «Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что, если границу мне не открывают, паспорт не возвращают», — говорил он.

Власти Армении официально не публикуют списков нежелательных лиц, однако информация о них периодически появляется в местных СМИ.

Кривопусков в 2009–2013 годах руководил представительством Россотрудничества в Армении. Также занимал пост советника российского посольства в Ереване.