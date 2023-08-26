В Италии задержали осужденного за терроризм россиянина

В аэропорту Палермо на Сицилии задержали осужденного за терроризм россиянина

В аэропорту Палермо на Сицилии правоохранители задержали 50-летнего россиянина. В России мужчина осужден за терроризм, пишет Palermo Today со ссылкой на полицию.

Мужчину задержали 23 августа, путешествовал ли он по фальшивым документам, пока неизвестно, пишет издание. По его информации, до прибытия в Палермо мужчина жил в Сирии.

В 2017 году его осудили в России за причастность к международному терроризму, утверждает Palermo Today. После вынесения приговора мужчина скрылся от правоохранительных органов за рубежом и был объявлен в международный розыск.

Суд арестовал задержанного, в ближайшее время его допросят. Затем, пишет издание, будет запущена процедура его экстрадиции.

Ст. 361 УК России («Акт международного терроризма») предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.