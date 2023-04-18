Полиция задержала укравшего 4 млн руб. из кинотеатра в Норильске мужчину в костюме йети

В Норильске мужчина в костюме йети украл из кинотеатра 4 млн руб.

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В Норильске сотрудники уголовного розыска МВД задержали мужчину, который похитил более 4 млн руб. из киноцентра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

По данным ведомства, план грабежа составила сотрудница кинозала, она знала о крупной сумме, которая хранится в офисе руководителя. Женщина передала эту информацию своему знакомому, который ночью в маскировочном костюме пришел и украл сейф с деньгами. Как свидетельствует распространенное ведомством видео, злоумышленник был в костюме йети.

Оперативники установили личность и в течение суток нашли подозреваемого на съемной квартире. Там они обнаружили предметы для взлома сейфа, деньги и маскировочный костюм. Предполагаемую сообщницу также задержали.

Полиция завела дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража организованной группой в особо крупном размере). Мужчину арестовали, а с женщины взята подписка о невыезде. По этой статье им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В полиции «АиФ» сообщили, что оба гражданина ранее были судимы. По их словам, мужчина хотел потратить деньги на переезд в Краснодар, в его сообщница — решить свои проблемы.