МЧС: пожар на строительном рынке в Истре локализован

Пожар на строительном рынке в Истре локализовали

В подмосковной Истре локализовали пожар на строительном рынке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание локализовано на площади 675 кв. м. «Информация по причинам возникновения пожара уточняется», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники. Позже в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано.

21 августа в Богородском городском округе Московской области произошел пожар на складе, где находится производство лакокрасочных изделий.

Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями составляла 3 тыс. кв. м, на месте работали более 130 специалистов и 38 единиц техники. К тушению привлекали вертолеты.