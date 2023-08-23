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Пожар на строительном рынке в Истре локализовали

МЧС: пожар на строительном рынке в Истре локализован

В подмосковной Истре локализовали пожар на строительном рынке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание локализовано на площади 675 кв. м. «Информация по причинам возникновения пожара уточняется», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники. Позже в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано.

21 августа в Богородском городском округе Московской области произошел пожар на складе, где находится производство лакокрасочных изделий.

Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями составляла 3 тыс. кв. м, на месте работали более 130 специалистов и 38 единиц техники. К тушению привлекали вертолеты.

Теги
МЧС Подмосковье пожары
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