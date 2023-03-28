В Якутии прогнали оленей, которые вышли на железнодорожные пути

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Стадо домашних оленей вышло на железнодорожные пути на перегоне Большой Нимныр — Таежная, их пришлось отгонять палкой. Об этом сообщает АК «Железные дороги Якутии».

«Олени не реагировали на сигналы большой громкости, подаваемые машинистом, поэтому пришлось принять меры для исключения наезда на животных: применить экстренное торможение и прогонять их с железнодорожного полотна подручными средствами», — говорится в заявлении компании в телеграм-канале.

«Железные дороги Якутии» отмечают, что никто из пассажиров не пострадал, но в результате торможения произошла задержка пассажирского поезда на 25 минут.