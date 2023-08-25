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Атаки хакеров ,  
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Суд нашел нарушения в расследовании дела хакерской группировки REvil

Дело хакерской группировки REvil вернули прокурору из-за нарушений при расследовании
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Атаки хакеров
Артем Заец
Артем Заец (Фото: moscowcourts / Telegram)

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поручил вернуть генеральному прокурору уголовное дело против членов хакерской группировки REvil из-за нарушений правил подследственности, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Нарушение заключается в том, что один из обвиняемых, Артем Заец, совершил преступление в период прохождения военной службы, а значит предварительное следствие по его делу должно было проводиться следователями Следственного комитета, а не следователями МВД, как это произошло в итоге.

В результате обвиняемым продлили арест до 14 ноября.

Среди фигурантов дела оказались восемь человек — бывший военнослужащий старший прапорщик запаса Артем Заец и граждане Алексей Малоземов, Андрей Бессонов, Михаил Головачук, Роман Муромский, Дмитрий Коротаев, Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров. Все они обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Пузыревский и Хансвяров еще обвиняются по ч. 2 ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), по этой статье им грозит наказание вплоть до лишения свободы до пяти лет.

По данным следствия, группировка REvil с помощью вредоносных программ похищала деньги со счетов иностранных граждан и компаний. Среди жертв группы были, например, один из ключевых партнеров Apple — компания Quanta Computer, крупнейший производитель мяса в мире JBS Foods, IT-гигант Acer и поставщик MSP-решений Kaseya, управляющий компьютерными сетями тысяч мелких компаний без собственных IT-департаментов.

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В январе 2022 года членов REvil задержали. В ходе обысков у них изъяли более 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерную технику и криптокошельки, которые использовались для совершения преступлений. Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщили в ФСБ.

Теги
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