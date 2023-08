В Британии нашли в подвале последний эскиз иллюстратора «Винни Пуха»

Эрнест Шепард (Фото: Evening Standard / Getty Images)

Последний эскиз Эрнеста Шепарда, автора классических иллюстраций к сказкам о Винни Пухе, нашли в подвале дома бывшего главы сети книжных магазинов Foyles Кристофера Фойла в Великобритании, пишет газета Daily Mail.

На эскизе изображены Винни Пух и Пятачок, идущие по дороге на фоне заката. Этой же сценой заканчивается сборник повестей Алана Милна, опубликованный в 1926 году. У рисунка есть подпись «Э.Х. Шепард, 1958 год».

Завернутый в кухонное полотенце эскиз был обнаружен вдовой Фойла Кэти и книготорговцем Мэтью Батлером в ящике стоявшего в подвале старого стола.

Другие иллюстрации из этой серии были проданы за сотни тысяч фунтов, отмечает Daily Mail. Аукционисты считают, что этот эскиз, который считается последним, который нарисовал Шепард, может быть продан за £20–30 тыс.

Эрнест Шепард родился в Лондоне в 1879 году. С 1907 года он работал карикатуристом в сатирическом журнале «Панч». Когда Шепард познакомился с Аланом Милном, то тот сначала попросил проиллюстрировать сборник его детских стихов «When We Were Very Young», а затем предложил сделать иллюстрации для книги про Винни Пуха. Моделью для главного героя Шепарду послужил плюшевый медведь его сына.