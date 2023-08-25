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Галямину восстановили в должности доцента РАНХиГС

Юлию Галямину восстановили в должности доцента РАНХиГС после признания иноагентом
Юлия Галямина
Юлия Галямина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Суд обязал университет РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) восстановить политика Юлию Галямину (признана Минюстом иноагентом) в должности доцента. Об этом Галямина сообщила в телеграм-канале.

По ее словам, суд решил взыскать с вуза 115 тыс. руб. за незаконное увольнение, из них 10 тыс. руб. — компенсация морального вреда. Изначально адвокаты Галяминой просили 500 тыс. руб.

«Понятно, что вряд ли мне дадут продолжить работу в качестве доцента: ведь восстановили меня из-за нарушений, допущенных отделом кадров, а не из-за того, что судья засомневался в правомерности закона об иноагентах», — написала она.

Галямина с 2017 года была муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы, в 2021 году ее лишили мандата. В сентябре 2022 года Минюст внес ее в список иностранных агентов.

В декабре 2022 года Галямину уведомили об увольнении из Института общественных наук РАНХиГС. Взамен вуз предложил ей перейти на непедагогические и ненаучные ставки. В феврале 2023 года Галямина подала в суд на университет.

Летом 2022 года вступили в силу поправки к закону об иноагентах, среди которых есть запрет на преподавательскую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

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Юлия Галямина РАНХиГС доцент увольнение
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