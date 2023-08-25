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На Украине сняли с должности главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Глава МВД Украины Клименко: правительство уволило главу госслужбы по ЧС Крука
Сергей Крук
Сергей Крук (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство Украины уволило Сергея Крука с должности главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в телеграм-канале сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, подчиненное ему ведомство координирует работу госслужбы по ЧС.

«Исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука», — сообщил Клименко, добавив, что за этим последуют и другие кадровые решения.

Он также отметил, что решение принято по результатам проверки в организации, не уточнив, по какому поводу эта проверка проводилась. Издание «Страна» указывает, что речь, скорее всего, идет о проверке из-за крушения вертолета с руководством МВД в январе. 18 января вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах в Киевской области. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

Всего при крушении вертолета погибли 14 человек, включая одного ребенка. На борту вертолета были девять человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Еще 25 человек были ранены, в том числе 11 детей

В начале августа генпрокуратура Украины сообщила, что в причастности к катастрофе подозреваются пятеро сотрудников управления авиации госслужбы по ЧС. Следствие считает, что сотрудники службы привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области и не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о неблагоприятных погодных условиях над Броварами, а у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб), по которой грозит срок до десяти лет лишения свободы. Начальнику службы безопасности полетов авиационного отряда оперативно-спасательной службы предъявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), по которой может грозить заключение на срок до трех лет.

Теги
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